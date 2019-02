U aksidentua me makinë, ylli i Juves rrezikon sfidën ndaj Ateltico Madrid

Shtuar më 05/02/2019, ora 17:21

Aksidenti me makinë që pësoi një ditë më parë mesfushori brazilian Douglas Costa ka lënë pasoja te 28-vjeçari.Sipas mediave italiane, lojtari pritet të mungojë 10-15 ditë për shkak të një dëmtimi në kofshë."Corriere Dello Sport" shkruan se lojtari do t’i nënshtrohet nesër një testi specifik, për të kuptuar nëse bëhet fjalë për një dëmtim të rëndë apo jo.Ai rrezikon ndeshjen e parë që Juventusi do të luajë ndaj Atletico Madrid , në Champions League.