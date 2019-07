U dëmtua ndaj Bayern-it, zbulohet sa do të mungojë Theo Hernandez

Shtuar më 25/07/2019, ora 19:11

Theo Hernandez pësoi një dëmtim ditën e djeshme në ndeshjen kundër Bajern Mynihut, i cili trembi tifozët kuqezi.Lojtari është dëmtuar në kaviljen e këmbës së djathtë, dhe pritet të kthehet në fushën e lojës në ndeshjet e para të kampionatit , që nis në 24 gusht. 21-vjeçari nuk do të zhvillojë asnjë ndeshje me Milanin në fazën përgatitore, teksa pritet të mungojë rreth 3 ose 4 javë.Mbrojtësi po tregonte një formë shumë të mirë për skuadrën e Xhampaolos, por ky dëmtim bën që tekniku ta përgatisë skuadrën për sezonin e ri, pa mbrojtësin francez.Në fillim mendohej se mund të mungonte rreth 2-3 muaj, por lajmi i mirë është se lojtari do të kthehet në ndeshjen e parë të kampionatit , dhe pse nuk dihet nëse do të aktivizohet, sepse nuk mund të rrezikojë direkt pas dëmtimit.