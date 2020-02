U dëmtua ndaj Levantes, mësohet sa do të mungojë Hazard

Shtuar më 23/02/2020, ora 14:16

Mbrëmja e djeshme ka qenë e keqe për Realin e Madridit , ku përveç se u mposht 1-0 nga Levatne që i solli dhe humbjen e kreut të renditjes u përball dhe me dëmtimin e Eden Hazard sapo ishte kthyer nga një dëmtim që e la jashtë për disa muaj. Hazard u pa të mbante akull në këmbë dhe të gjithë sot po prisnin lajme në lidhje me shkallën e dëmtimit.Dhe Reali sapo i kanë dhënë. "Pas testeve të sotme, stafi mjekësor i Real Madridit ka diagnostikuar një çarje në fibulën e djathtë të lojtarit tonë Eden Hazard ”.Kështu belgu do të mungojë për rreth 2 muaj, duke humbur sfidën me Manchester Cityn dhe “El Clasicon” ndaj Barcelonës.