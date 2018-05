U dënua me 18 muaj, Idrizi: Do t’a apeloj vendimin

Shtuar më 08/05/2018, ora 19:30

Sinan Idrizi është dënuar me plotë 18 muaj nga Komisioni i Disiplinës pranë FSHF. Kjo për shkak të dhunës së shkaktuar pas ndeshjes Flamurtari-Vllaznia.Arbitrat akuzuan se një nga iniciatorët e dhunës ishte pikërisht administratori i Flamurtarit Presidenti i Flamurtarit ka deklaruar se do ta apelojë vendimin dhe se ai do të vazhdojë projektin e tij me klubin . “Padyshim që do t’a apeloj vendimin ! Unë do të vazhdoj projektin tim me klubin . Nuk më ndalon dot njeri mua të mos vazhdoj projektet e mia me klubin ” tha Idrizi . /albeu.com/