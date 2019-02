U largua si një legjendë, Hamsik letër prekëse për tifozët e Napolit

Shtuar më 14/02/2019, ora 14:40

Marek Hamshik është zyrtarisht futbollisti më i ri i skuadrës kineze Dalian Jifang. Lajmi është konfirmuar zyrtarisht nga Aurelio De Laurentis.Marek Hamsik largohet kështu pas 12 vitesh tek Napolim, si një legjendë e klubit.Ai u bashkua me të kaltrit në vition 2007 teksa u ble nga Brescia.Sllovaku shënoi 100 gola në Serina A, në 408 ndeshje të zhvilluara.Megjithatë edhe pse u largua, ai ka shkruar në Instagramin e tij fjalë prekëse për tifozët Napolitanë duke iu uruar fat ish-skuadrës së tij.Letra e Hamshik "Së pari duhet të kërkoj falje tifozëve të kaltër: kam dashur, kam shpresuar, kam ëndërruar të them lamtumirë me një përshëndetje të madhe në fushë, i shoqëruar nga duartrokitjet tuaja. Ju më keni mbështetur dhe më keni dashur gjithmonë pa kushte, në momente të bukura ose të vështira. Unë do t’iu jem gjithmonë mirënjohës për këtë.Napolin e kam si tatuazh në lëkurën time.Fitoren e parë në Kupën e Italisë pas 25 vjetësh. Është e pamundur të harrosh atë moment. Është e pamundur të harrohet momenti kur kam thyer rekordin e Bruskolotit ose kur kam thyer rekordin e Diego Armando Maradonës për golat. Kjo më bën jashtëzakonisht krenar. Në Napoli kanë lindur 3 fëmijët e mi, napolitanë në të gjitha aspektet.Unë do të doja të falënderoja të gjithë, presidentin që më dha mundësinë të qëndroj këtu për 12 vite dhe që e pranoi dëshirën time për të provuar një përvojë të re, të gjithë trajnerët që më kanë stërvitur, të cilëve u detyrohem për rritjen time si lojtar dhe si njeri, të gjithë stafin mjekësor dhe teknik.Shpresoj që sa më shpejtë të jetën e mundur, të kem shansin e fundit për të bërë një përshëndetje të madhe rrethe qark fushës së ‘San Paolos’ për të marrë përshëndetjet nga të gjithë. E dua dhe do ta dua gjithmonë këtë qytet. Shpresoj që të fitoni Ligën e Europës këtë sezon”, shkruante Hamshik në letrën e tij.