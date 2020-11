U larguan nga Reali dhe morën ftesë nga Spanja, formacioni me emra të mëdhenj (FOTO LAJM)

Shtuar më 12/11/2020, ora 22:53

Marcos Llorente është produkti më i fundit i akademisë së Real Madridit, që ka luajtur për ekipin kombëtar spanjoll.Mesfushori bëri debutimin e tij për La Roja si zëvendësues në pjesën e dytë kundër Holandës të mërkurën.Duke debutuar me Spanjën , ai i bashkohet një liste të shkëlqyeshme me lojtarë të diplomuar në La Fabrica, që e kanë arritur Kombëtaren e Spanjën Disa shembuj janë Iker Casillas, Raul dhe Emilio Butragueno.Sidoqoftë, këto ditë, të diplomuarit nga akademia e Real Madridit kanë tendencë të fitojnë thirrjet nga Spanja pasi të jenë larguar nga “Santiago Bernabeu”.Kur Llorente hyri në fushë në Johan Cruyff Arena, Sergio Reguilon i Tottenham ishte tashmë aty.Në fakt, ju mund të krijoni një ekip që janë rritur në akademinë e Real Madridit dhe kohët e fundit luajnë për Spanjën , pasi kanë lënë Los Blancos.Në portë ka emra si Diego Lopez dhe Kiko Casilla, ku të dy u futën në skuadrën e Spanjës pas paraqitjeve me Villarrealin dhe Espanyolin.Përkrah Reguilon, i cili bëri debutimin e tij ndërsa ishte në Real Madrid, por që atëherë është transferuar në Spurs, është edhe Diego Llorente.Qendërmbrojtësi u thirr për herë të parë nga Vicente del Bosque në vitin 2016 ndërsa ishte në huazim nga Los Blancos te Rayo Vallecano.Mario Hermoso , i cili bëri emër me Espanyoli në sezonin 2018/19 dhe Alvaro Arbeloa , i cili paraqiti disa herë për Spanjën si lojtar i Liverpoolit, mbyllin mbrojtjen.Me Llorente në mesfushë, është edhe Oscar Rodriguez, i cili bëri debutimin e tij në Spanjë në shtator sapo u largua nga Real Madrid për Sevilla.Pastaj vjen Dani Parejo, një i diplomuar në La Fabrica, që e fitoi thirren e tij të parë nga Julen Lopetegui ndërsa luante për Valencian dhe Pablo Sarabia, kur ishte te Sevilla.Alvaro Morata nuk bëri paraqitjet e tij të parë për Spanjën pa u larguar nga Bernabeu për në Juventus.Ai paraqitet te Spanja së bashku me Rodrigo Morenon, i cili bëri debutimin e tij për Spanjën bëri si lojtar i Benficas në vitin 2014.Ata që nuk zëjnë vend në formacion janë Juan Mata (luajti për Spanjën si lojtar i Valencias), Roberto Soldado (Osasuna), Alvaro Negredo (Sevilla), Alberto Rivera ( Real Betis), Luis Garcia (Espanyol), Javi Garcia (Benfica), Ruben de la Red (Getafe), Juanfran (Atletico Madrid), Borja Valero (Villarreal) dhe Marcos Alonso (Chelsea).