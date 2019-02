U ndeshkua me të kuq, Pogba e ka inatin me dollapin

Shtuar më 15/02/2019, ora 15:28

Machester United u mposht nga 0-2 nga PSG-ja në ndeshjen e parë të Ligës së Kampineve.Por Pogba në këtë sfidë u largua me karton teksa do ti mungojë skuadrës në ndeshjen e kthimit.Francezin nuk e kanë mbajtur nervat teksa ka e goditur fort dollapin në dhomat e zhveshjes njofton The Sun. Pogba ishte i shqetësuar dhe ai u kërkoi falje të gjithë bashkëlojtarëve Ai ndiente se i kishte zhgënjyer dhe tani ishte i zemëruar sepse edhe do të mungonte në ndeshjen kthyese. Ai e goditi fort , disa herë, dollarin e tij”, ka thënë një burim i klubit për The Sun. /albeu.com/