U nda nga motra e shokut, kjo është e dashura e re e James Rodriguez (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/09/2018, ora 23:30

Përveçse në fushë, James Rodriguez është kthyer në protagonist edhe në rrjetet sociale duke qenë se bën një jetë shumë aktive.Ai ka qenë i martuar me motrën e portierit David Ospina , Daniela Ospina , por marrëdhënia e tyre mori fund.Së fundmi, mesfushori i Bayernit ka nisur të flirtojë me modelen Romina Malaspina, e cila herë pas here tërheq vëmendje në “Instagram” dhe në shtypin rozë me fotot e saj provokuese.Ajo ka qenë disa herë pjesë e revistës “Play Boy”.