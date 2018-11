U operua me sukses, por shikoni sa do të mungojë Bonaventura

Shtuar më 27/11/2018, ora 18:45

Skuadra e Milanit ka njoftuar ditën e sotme se operimi i Xhakomo Bonaventurës ka qenë i suksesshëm.Kuqezinjtë këtë sezon po përballen me në mori dëmtimesh, që duket se i kushton rëndë skuadrës edhe në rezultatet. Bonaventurës është bërë në Pitsbrough në Pensilvani nga kirurgët Volker Musahi dhe Fredi Fu.Në njoftim bëhet gjithashtu me dije se lojtari do t’i mundojë Milanit për plot 9 muaj. Një goditje e rëndë kjo për skuadrën e Gattusos.