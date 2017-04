U plagos në sulmin terrorist, Batra: Faleminderit të gjithëve, jam shumë mirë!

Shtuar më 12/04/2017, ora 17:57

Mbrojtësi i Dortmundit, Mark Bartra do ta ndjek ndeshjen nga TV ndaj Monacos. Familjarët dhe klubi kanë konfirmuar se ai nuk do të jetë i pranishëm në stadium.Lojtari ka vendosur që të ndaje me tifozët një fotografi dhe një mesazh. Në një foto të postuar më herët në profilin e tij në “Instagram”, ai shkruan:“Përshëndetje! Siç e shihni, unë jam shumë më mirë. Faleminderit për të gjithë mesazhet tuaja! U uroj sa më shumë forcë shokëve të skuadrës, fansave dhe Borusias për sonte”, shkroi Bartra sot pasdite në profilin e tij.