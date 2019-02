U tallën me rrëzimin e avionit të Sala, arrestohet 2 tifozë të Southampton (VIDEO)

Southampton fan making fun of the plane to Cardiff supporters🤮 pic.twitter.com/2nr6OKvwsj

Shtuar më 10/02/2019, ora 12:32

Emiliano Sala , që humbi jetën pas një aksidenti ajror, një ngjarje e rëndë është verifikuar në Premier League. Në ndeshjen Southampton -Cardiff, fituar 2-1 nga miqtë, dy tifozë të ekipit vendës u tallën me ata miq.Nga tribuna qendrore, dy tifozë të Southampton imitonin gjestin e një aeroplani. Kjo skenë e turpshme, 3 ditë nga gjetja e trupit të futbollistit në La Mansh, është filmuar nga kamerat amatore dhe është dënuar rëndë. Southampton , përmes një deklarate për shtyp, konfirmon se 2 tifozë janë arrestuar e bashkë me ta i është dorëzuar policisë edhe dokumentacioni i nevojshëm për hetim. “Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me policinë për të evidentuar raste të tjera të tilla të turpshme karshi tifozë ve të Cardiff. Kjo sjellje e shëmtuar është e patolerueshme. Klubi do të mbajë qëndrim karshi tifozë ve”.Mësohet se dy tifozë t janë lënë të lirë nga policia, por klubi Southampton u ka ndaluar hyrjen në stadium për 3 vitet e ardhshme. Cardiff është skuadra ku Sala duhej të luante, pas transferimit nga Nantë, në merkaton e janarit. Por avioni ku ai po udhëtonte u rrëzua dhe lojtari humbi jetën.