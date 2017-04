UEFA godet Interin, por ka lajm të mirë për Romën

Shtuar më 21/04/2017, ora 21:14

Interi do të vazhdojë të jetë i kufizuar me numrin e lojtarëve dhe transferime edhe në sezonet në vijim, pasi nuk i ka përmbushur rregullat e Fair Play financiar.Këtë e ka konfirmuar UEFA, ku së bashku me Interin , edhe Trabzonspor e Beşiktaş do të vazhdojnë të jenë të kufizuara me transferimet, transmeton Gazeta Express.UEFA ka konfirmuar se Roma i ka përmbushur rregullat e Fair Play financiar. Roma ishin e kufizuar në dy vitet e fundit nga UEFA që të regjistronte 22 lojtarët për Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës.“Dhoma hetimore ka konfirmuar se AS Monaco FC (Francë), Roma (Itali) dhe Fenerbahçe ( Turqi ), janë në përputhje me objektivat e përcaktuara për sezonin 2016/17”, bën të ditur UEFA. Monaco dhe Roma janë të dënuar deri në sezonin 2017/18.“Dhoma hetimore ka ardhur në përfundimin se FC Internazionale Milano (Itali) Beşiktaş JK ( Turqi ) dhe Trabzonspor ( Turqi ) i kanë plotësuar vetëm pjesërisht objektivat e përcaktuara për sezonin 2016/17”, shkruan më tej UEFA.Si rezultat i kësaj skuadrat do të vazhdojnë të jenë të kufizuara me numrin e lojtarëve dhe transferimet edhe në sezonet në vijim. /albeu.com/