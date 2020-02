UEFA i dënoi me 2 vite pezullim nga Champions, reagon City: Do e apelojmë në CAS

Shtuar më 14/02/2020, ora 21:26

Pas përjashtimit me 2 vite nga Champions ka reaguar dhe vetë klubi City përmes rrjeteve sociale. Klubi anglez bën të ditur se ky dënim do të apelohet në CAS.Komunikata e Manchester City -t: City është i zhgënjyer, por jo i befasuar nga vendimi i UEFA-s. Klubi ka thënë gjithmonë se duhet të gjejë një instrument gjykimi të pavarur dhe të paanshëm që të jetë në gjendje të konsiderojë në mënyrë të paanshme të gjitha provat e pakundërshtueshme në mbështetje të pozicionit të shoqërisë. Në vitin 2018, kryehetuesi i UEFA-s kishte prezantuar publikisht sanksionet që ai synonte të vendoste ndaj Manchester City -t përpara se të fillohej ndonjë hetim.Për këtë arsye, nuk kishte dyshime për rezultatet e gjyqit të UEFA-s. Klubi apeloi zyrtarisht. Me pak fjalë, ky është një rast i iniciuar nga UEFA, i ndjekur nga UEFA dhe i gjykuar nga UEFA. Klubi do të kërkojë gjykim të paanshëm në kohën më të shkurtër të mundshme dhe para së gjithash në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv”.