UEFA vendosi: VAR nuk do të përdoret as sezonin tjetër në Champions League

Shtuar më 03/05/2018, ora 00:00

Video assistant referees (VAR) nuk do të përdoret as në sezonin e ardhshëm në UEFA Champions League , me shefin e UEFA’s që mendon se ai më shumë “krijon konfuzion në vendim të arbitrimit se diçka të drejtë”.Sipas BBC, një bord ndërkombëtarë i federatave të futbollit, të cilët merren me rregullat e lojës, do të takohen shtunën për të vendosur për ta përdorur teknologjinë në futboll.Nëse janë pro, atëherë FIFA do të përdor këtë sistem gjatë Botërorit.“Tifozët e shohin ekranin e VAR gjatë gjithë kohës por askush se di si funksionon ai”, ka thënë presidenti i UEFA-s Aleksander Ceferin.“Ne nuk do ta përdorim atë as në sezonin e ardhshëm në Champions League . Për mua, mund të jetë një projekt i mirë por ne nuk duhet të ngutemi”, ka shtuar ai.Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino tha të hënën se ai do të vazhdojë të mbështesë përdorimin e këtij sistemi, i cili është përdorur në 20 gara deri me tani në dy vitet e fundit, e mund të përdoret edhe në finalet e Botërorit në Rusi.“Nëse ne, ose unë, mund të isha i sigurt që Botërori të mos vendoset nga gabimet e referëve, atëherë unë mendojë se është momenti dhe detyra e jonë që ta zbatojmë atë. /albeu.com/