UEFA në alarm! Sulmet terroriste rrezikojnë finalen e Champions Leagues

Shtuar më 14/04/2017, ora 10:31

Pas sulmit terrorist në Dortmund, bota e futbollit është në ankth duke iu frikësuar sulmeve të tjera terroriste.Mësohet se UEFA është duke biseduar me autoritet në Cardiff në lidhje me përforcimin e sigurisë për finalen e Champions Leagues UEFA i frikësohet ndonjë sulmi të mundshëm nëpërmjet dronit në stadiumin ku do të zhvillohet finalja e këtij eventi madhështor.Ata kanë bërë thirrje për mbylljen e çatisë në Cardiff që zakonisht mbyllet në kushte të rënda klimatike ose në përpjekje për të parandaluar ndonjë sulm ajror, shkruan “The Sun”.Finalja do të zhvillohet më 3 qershor por ekziston edhe një mundësi tjetër që në rast se raportohet për sulme atëherë UEFA do të shtyjë ndeshjen për të shmangur ndonjë tragjedi të mundshme./Albeu.com/