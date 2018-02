UEFA njofton ndyshime të mëdha në edicionin e Champions League 2018-19

Shtuar më 27/02/2018, ora 16:46

UEFA ka njoftuar ditën e sotme se në edicionin e ardhshëm të Uefa Champions League 2018-2019 do të ketë shumë ndryshime– Ndryshimet kyçe:Do jenë 26 skuadra që do të futen direkt në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve, duke përfshirë fituesin e LK-së dhe EL-së.Çdo skuadër e eliminuar në kualifikimet e LK-së do të ketë një shans të dytë në Ligën e Evropës.Janë 17 skuadra që tani që futen në grupet e Ligës së Evropës, me dhjetë skuadra që transferohet nga ‘play-offët’ e Ligës së Kampionëve dhe rundi i tretë kualifikues . Plus 21 skuadra që kualifikohen nga dy rrugë të ndryshme.Do ketë një rund preliminar (paraprak) në kualifikimet për Ligën e Kampionëve (do luhet një mini-turne eliminues) dhe Ligës së Evropës (me ndeshje vajtje-ardhje).Do të ketë ndryshim edhe në orare, 18:55 dhe 21:00, ky orar vlen për të dy garat.LIGA E KAMPIONËVE:Faza e grupeve:Tani do të jenë 26 skuadra që do të kualifikohen nga koeficienti i ligave.Të kualifikuarit direkt do të jenë fituesi i Ligës së Kampionëve dhe ai i Evropës.Katër skuadrat e para në ligat: Spanjë, Gjermani, Angli dhe Itali (16)Dy skuadrat e para nga: Franca dhe Rusia (4)Kampionët e ligave të radhitura nga vendi shtatë dhe dhjetë: Portugalia, Ukraina, Belgjika dhe Turqia (4)Nëse fituesi i Ligës së Kampionëve kualifikohet nga liga e vet, vendi do të mbushet nga kampioni i ligës i renditur si e njëmbëdhjeta (Republika e Çekisë).Nëse fituesit e Ligës së Evropës kualifikohen në LK nga liga e tyre, vendi do të mbushet me skuadrën që renditet e treta në ligën e pestë (Franca, Ligue 1).Një ligë mund të ketë maksimum pesë skuadra në fazën e grupeve.Kualifikimet:Këtu kemi dy rrugë: Ajo e kampionëve dhe e ligave. Skuadrat hyjnë në listë nga koeficienti i ligave të llogaritura në fundin e sezonit 2016/17.‘Rruga e Kampionëve” (Katër vende në grupe):Kjo rrugë mbledh kampionët e federatave që renditen nga vendi 11 e më poshtë, këtu përfshihet edhe një rund preliminar dhe tri runde tjera kualifikuese dhe ai i play-offit: Rundi preliminar (një mini-turne eliminues): Marrin pjesë katër ekipe Rundi i parë kualifikues : Marrin pjesë 33 ekipe, plus fituesi i rundit preliminar Rundi i dytë kualifikues : Futen tri ekipe, plus 17 nga rundi i parë Rundi i tretë kualifikues : Dy ekipe futen, plus dhjetë fitueset nga rundi dytëPlay-offi: Futen dy ekipe, plus gjashtë fitueset nga rundi i tretëTë gjitha ekipet e eliminuara nga rundi preliminar deri te ai i tretë do të kenë një tjetër mundësi në kualifikimet për Ligën e Evropës, kurse të eliminuarit në play-off do luajnë direkt në grupet e EL-së.‘Rruga e ligave’ (Dy vende në grupe):Kjo rrugë përfshinë skuadrat që kanë përfunduar në pozitën e tretë në ligat e renditura në vendin e pestë dhe të gjashtë, si dhe nën-kampionët e ligave që renditën si të shtatat deri të ato të pesëmbëdhjetat. Këtu kemi tri runde kualifikuese: Rundi i dytë i kualifikimeve: Futen gjashtë skuadra Rundi i tretë kualifikues : Futen pesë skuadra , plus tri që kanë fituar në rundin paraprakPlay-offi: Katër ekipet fituese nga rundi i tretëTë gjitha ekipet e eliminuara në rundin e dytë do t’i jepet një shans i dytë duke u futur në rundin e tretë kualifikues të Ligës së Evropës. Ato që eliminohet në rundin e tretë dhe play-offit shkojnë direkt në fazën e grupeve të Ligës së Evropës.LIGA E EVROPËS:Faza e grupeve:Do të jenë 17 skuadra që do të kualifikohen direkt nga koeficienti i ligave nga sezoni 2016/17.Dy skuadra nga pesë ligat e pra: Spanja, Gjermania, Anglia, Italia dhe Franca (10)Një skuadër prej ligës së renditur si e gjashta deri te ajo e 12-ta: Rusia, Portugalia, Ukraina, Belgjika, Turqia, Republika Çeke dhe Zvicra (7)Dhjetë skuadra futen në grupe direkt nga Liga e Kampionëve: Gjashtë që eliminohen nga ‘Rruga e ligave’ dhe katër të eliminuara nga play-offi i ‘Rrugës së kampionëve’.Kualifikimet:Nga sezoni 2018/19 do të jenë dy rrugë: ‘Rruga e kampione’ dhe ‘Rruga e ligave’. Skuadrat futen nga koeficienti i ligave nga fundi i sezonit 2016/17.‘Rruga e kampionëve’ (Tetë vende në grupe)Kjo rrugë përfshinë ekipet e eliminuara në Ligën e Kampionëve nga rundi preliminar dhe ai i tretë kualifikues . Janë tri runde edhe këtu: Rundi i dytë kualifikues : 20 skuadra të eliminuara nga rundi preliminar dhe i parë të Ligës së Kampionëve. Rundi i tretë kualifikues : 10 skuadra të eliminuara nga rundi i dytë kualifikues i Ligës së Kampionëve, plus dhjetë fituesit e rundit të dytë kualifikues të EL-sëPlay-offi: Gjashtë ekipet e eliminuara nga rundi i tretë kualifikues i LK-së dhe plus dhjetë fituesit e rundit të tretë kualifikues të EL-së.‘Rruga e ligave’ (13 vende):Kjo rrugë përfshinë 55 ligat dhe plus ekipet e eliminuara nga rundi i dytë kualifikues i Ligës së Kampionëve. Rundi preliminar: Futen 16 skuadra Rundi i parë kualifikues : Futen 86 skuadra , plus tetë fituese nga rundi paraprak Rundi i dytë kualifikues : Futen 27 skuadra , plus 47 fitueset nga rundi i parë Rundi i tretë kualifikues : Futen 15 skuadra (Përfshihen ekipet tri ekipet e eliminuara nga rundi i dytë kualifikues i LK-së), plus 37 fitueset nga rundi i dytë.Play-offi: 26 fituesit e rundit të tretë.Orari i ndeshjeve të Ligës së Kampionëve për sezonin 2018/19:26 qershor: Gjysmëfinalet e rundit preliminar29 qershor: Finalja e rundit preliminar10/11 korrik: Ndeshjet e para nga rundi i parë kualifikues 17/18 korrik: Ndeshjet e kthimit nga rundi i parë kualifikues 24/25 korrik: Ndeshjet e para nga rundi i dytë kualifikues 31 korrik/1 gusht: Ndeshjet kthyese nga rundi i dytë kualifikues 7/8 gusht: Ndeshjet e para nga rundi i tretë kualifikues 14 gusht: Ndeshjet kthyese nga rundi i tretë kualifikues 21/22 gusht: Ndeshjet e para nga play-offi28/29 gusht: Ndeshjet kthyese nga play-offi18/19 shtator: Ndeshjet e para në fazën grupore2/3 tetor: Ndeshjet e dyta në fazën grupore23/24 tetor: Ndeshjet e treta në fazën grupore6/7 nëntor: Ndeshjet e katërta në fazën grupore27/28 nëntor: Ndeshje e pesta në fazën grupore11/12 dhjetor: Ndeshjet e gjashta në fazën grupore12/13/19/20 shkurt: Ndeshjet e para nga rundi 16-të5/6/12/13 mars: Ndeshjet kthyese nga rundi i 16-të9/10 prill: Ndeshjet e para nga çerekfinalet16/17 prill: Ndeshjet e kthimit nga çerekfinale30 prill/1 maj: Ndeshjet e para nga gjysmëfinalet7/8 maj: Ndeshjet e kthimit nga gjysmëfinalet1 qershor 2019, e shtunë: Finalja në Estadio Metropolitano, MadridOrari i ndeshjeve në Ligën e Evropës për sezonin 2018/19:28 qershor: Ndeshjet e para nga rundi preliminar5 korrik: Ndeshje e kthimit nga rundi preliminar12 korrik: Ndeshje e para nga rundi i parë kualifikues 19 korrik: Ndeshje e kthimit nga rundi i parë kualifikues 26 korrik: Ndeshje e para nga rundi i dytë kualifikues 2 gusht: Ndeshjet kthyese nga rundi i dytë kualifikues 9 gusht: Ndeshjet e para nga rundi i tretë kualifikues 16 gusht: Ndeshjet kthyese nga rundi i tretë kualifikues 23 gusht: Ndeshjet e para të play-offit30 gusht: Ndeshjet e kthimit të play-offit20 shtator: Ndeshjet e para të fazës së grupeve4 tetor: Ndeshjet e dyta të fazës së grupeve25 tetor: Ndeshjet e treta të fazës së grupeve8 nëntor: Ndeshjet e katërta të fazës së grupeve29 nëntor: Ndeshjet e pesta të fazës së grupeve13 dhjetor: Ndeshjet e pesta të fazës së grupeve14 shkurt: Ndeshjet e para të rundit 3221 shkurt: Ndeshjet kthyese për rundin 327 mars: Ndeshjet e para nga rundi 1614 mars: Ndeshjet kthyese nga rundi 1611 prill: Ndeshjet e para nga çerekfinalet18 prill: Ndeshjet kthyese nga çerekfinalet2 maj: Ndeshjet e para nga gjysmëfinalet9 maj: Ndeshjet kthyese nga gjysmëfinalet29 maj 2019, e mërkurë: Finalja në Stadiumin Olimpik, Baku. /albeu.com/