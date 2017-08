UEFA përcakton agjendën, këto janë oraret e ndeshjeve mes Dinamo Zagrebit dhe Skënderbeut

Shtuar më 08/08/2017, ora 19:48

UEFA ka përcaktuar agjendën e zhvillimit të dy ndeshjeve të fazës “play-off” në Ligën e Evropës mes Dinamos së Zagrebit dhe korçarëve të Skënderbeut.Takimi i parë do të luhet më datë 17 gusht në stadiumin “Maksimir” në Zagreb dhe do të fillojë në orën 19:00.Ndërsa takimi i kthimit do të luhet më datë 24 gusht në stadiumin “Elbasan Arena” dhe do të fillojë në orën 20:00. /albeu.com/