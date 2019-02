UEFA pezullon Kondogbian, rrezikon dhe Ramos të njëjtin fat

Shtuar më 22/02/2019, ora 13:49

Siç informon "COPE Valencia", Kondogbia do të mungojë tri ndeshje në Ligën e Europës, sepse mori me dashje një karton të verdhë në barazimin kundër Celtic. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me Sergio Ramos të Real Madridit, pasi UEFA hapi një hetim disiplinor ndaj tij, për kartonin e marrë me qëllim në Amsterdam, kundër Ajax në Champions.Mesfushori i Valencia ka marrë pezullimin me dy ndeshje nga qeveria europiane e futbollit (plus një tjetër, sepse ka plotësuar numrin e karton ëve të verdhë), ndaj nuk do të luajë fare në çerekfinale të Ligës së Europës. Ai do të jetë një mungesë e rëndësishme për skuadrën e Valencias.Francezi është kthyer në një lojtar vendimtar në mesfushë, por do t’i humbasë tri ndeshje, sepse gaboi duke marrë një karton të verdhë me dashje , në mënyrë që të "zerohet" në këtë drejtim për raundet e rëndësishme të kësaj gare europiane.