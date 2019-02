UEFA reagon pas golit që iu anulua Ajaxit

Shtuar më 14/02/2019, ora 09:45

UEFA ka bërë me dije se goli i Ajaxit i shënuar me kokë nga Tagliafico anulua për pozicion jashtë loje të Tadic.Pasi konsultoi VAR-in, arbitri Skomina e konsideroi pozicion jashtë loje sulmuesin serb, i cili ndërhynte mes topit dhe portierit të Realit, Courtois.Në profilin zyrtar në Twitter, UEFA shkruan:"Në minutën e 38 të ndeshjes mes Ajax dhe Real Madrid, një gol me kokë i Nicolas Tagliafico anulua pasi u pa në VAR. Arbitri vuri re se një shok i Tagliafico , Dusan Tadic, ishte në pozicion jashtë loje dhe ndërhynte te portieri, duke e penguar që të shikonte topin ndërkohë që ai u godit me kokë. Për këtë, goli u anulua në mënyrë të drejtë".