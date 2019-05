"Un Capitano", nisin xhirimet për dokumentarin e Francesco Tottit

illimisht u mendua si një serial televiziv mbi Francesco Totti-n, por autobiografia "Un Capitano " do të bëhet një film dokumentar drejtuar nga Alex Infascelli. Xhirimet e filmit sapo kanë filluar në rrugët e kryeqytetit italian, me kapitenin legjendar të Romës.Dokumentari është frymëzuar nga faktet e treguara nga Totti, në autobiografinë "Un Capitano ", shkruar në bashkëpunim me gazetarin sportiv Paolo Condò, emër i njohur i "La Gazzetta dello Sport " dhe opionist për "Sky Sport ".