United bën gati marrëveshjen për zëvendësuesin e Ibrës

Shtuar më 23/04/2017, ora 13:59

Në Angli janë të bindur se sulmuesi i Torinos, Andrea Belotti do të zëvendësojë Zlatan Ibrahimovic te United . Sipas “The Mirror”, sulmuesi i Torino-s do të firmosë gjatë verës me Manchester United “Djajtë e Kuq” duhet të zëvendësojnë Ibrahimovic të dëmtuar dhe Ëayne Rooney-in, i cili është i destinuar të largohet. Megjithatë United duhet të hapë mirë portofolin për të siguruar Belotti -n, pasi klauzola e lojtarit kap shumën e 100 mln eurove. Belotti gjatë këtij sezoni ka shënuar 25 gola në 29 ndeshje. /albeu.com/