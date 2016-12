United i papërmbajtshëm, Arsenali fiton në frymën e fundit (VIDEO)

Shtuar më 26/12/2016, ora 17:58

Manchester United vijon serinë e rezultateve pozitive në kampionat, teksa sot ka marrë fitoren e katërt radhazi. Sunderlend ishte viktima e radhës që u detyrua të dalë nga "Old Trafford" me 3 gola të pësuar dhe një gol flamurit të shënuar me Borinin.Blind në pjesën e parë dhe Ibrahimovic me Mkhitaryan në minutat e fundit vulosën suksesin e radhës për "djajtë" që po përjetojnë një moment fantastik në fundin e këtij viti.Ka festë dhe për Arsenalin për Krishtlindje, teksa heroi është i njëjti Giroud dhe në minutat e fundit të ndeshjes nw fitoren 1-0 ndaj West Brom./albeu.com/