Valencia nuk pranon se e ka mbyllur transferimin e talentit të PSG-së

Shtuar më 20/12/2017, ora 17:05

Klubi spanjoll i Valencias ka mohuar arritjen e marrëveshjes me PSG-në për blerjen përfundimtare të mesfushorit portugez , Goncalo Guedes . Pak ditë më parë L’equipe raportoi se klubi spanjoll kishte arritur marrëveshjen me kryeqytetasit për transferuar përfundimisht portugezin, kundrejt 35 milionë eurove, por kjo u hodh poshtë nga drejtuesit e Valencias Edhe një herë ata u shprehën të kënaqur me paraqitjet e Guedesit, por thanë se fillimisht duhet të presin kualifikimin në Champions , pasi kjo është e vetmja rrugë prë të paguar kartonët e futbollistëve. Aktualisht Valencia ndodhet në vendin e 3-të dhe i ka të gjitha mundësitë për të arritur një vend në zonën Champions , ndërsa trajneri Marcelino duket mjaft i kënaqur me paraqitjet e mesfushorit portugez Me Guedes në fushë, Valencia nuk ka humbur asnjë takim, ndërsa ka fituar 12 dhe barazuar 1 tjetër. /albeu.com/