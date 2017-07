Valero shpjegon se si u zhgënjye nga Milan në 2013-tën

Shtuar më 23/07/2017, ora 11:58

Në një intervistë për La Gazzetta dello Sport, Borja Valero ka folur për qëllimet e tij me Interin, klubin e tij të ri."Unë jam në një klub të ri dhe e shikoj dhe si një sfidë e madhe personale. Në vitin tim të parë me Fiorentinën në vitin 2013 ishim shumë pranë kualifikimit për në Ligën e Kampionëve , por Milani na e mori vendin e tretë, përcjell Albeu.com. Liga e Kampionëve është konkurrenca më e bukur e futbollit, unë dua të luaj aty.", përcjell Albeu.comLojtari është shumë optimist për aventurën e re me klubin zikaltër dhe tha gjithashtu se me padurim pret që të fillojë sezoni i ri. /albeu.com/