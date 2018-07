Valon Berisha debuton me gol te Lazio (VIDEO)

Shtuar më 22/07/2018, ora 22:25

Mesfushori shqiptar Berisha , ishte një ndër afrimet e Igli Tares te Lazio në këtë merkato verore.25-vjeçari, i cili mbron ngjyrat e Kosovës, u bind nga drejtori shqiptar për të firmosur me klubin kryeqytetas dhe duket se menjëherë ka fituar zemrat e tifozëve lacialë.Në ndeshjen miqësore të zhvilluar ditën e sotme, që përfundoi me rezultatin 14-0 ndaj amatorëve të Top 11 Radio Club, Berisha u aktivizua si titullar dhe gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 31'.Në momentin e shënimit të mesfushorit shqiptar nuk munguan duartrokitjet e tifozëve , të cilët mesa duket janë “dashuruar” menjëherë me 25-vjeçarin.Edhe pse luhej ndaj një skuadre amatore, trajneri Inzagi kishte hedhur në fushë lojtarët cilësorë. /albeu.com/