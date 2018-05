Valverde: Griezmann? Lojtar i madh, por jo për Barcelonën

Shtuar më 08/05/2018, ora 22:55

Trajneri i Barcelonën , Erenesto Valverde ka folur nëse Barcelona duhet ta blejë apo jo sulmuesin e Atletico Madrid, Antoine Griezmann “Nuk e di saktësisht se çfarë kanë biseduar Bartomeu me presidentin e Atleticos”, tha trajneri i Barcelonës.“Ai është lojtar i madh, nuk kam dyshim oër këtë. Me vjen keq por mendoj se nuk është mirë të flasim për një lojtar që nuk është i joni. Mendojë që duhet të kemi respekt për kundërshtarët tonë. Griezmann ka një finale për të luajtur dhe duhet të jemi të kujdesshëm. Ai është lojtar i madh, kjo është e qartë. Në të ardhmen do të shohim çfarë do të ndodh”.