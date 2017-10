Valverde i përgjigjet Simeones, "Kur ju ftoj të hani në shtëpinë time unë ju ofroj që të hani atë që kam, me pjatën time" (VIDEO)

Shtuar më 13/10/2017, ora 22:10

Përgjigje e shkurtër dhe e drejtpërdrejtë. Për Simeonën, në konferencën për shtyp para ndeshjes së nesërme kundër Barçës në "Wanda Metropolitane", ata kërkuan gjendjen e barit, pasi u hapën ankesa në disa stadiumeve me bar të lartë dhe të thatë.Trajneri i Barcelonës i është përgjigjur me mirësjellje përgjigjeve të Simeones, shkruan Albeu.comTrajneri rojiblanco iu drejtua një metaforë për të shpjeguar pikëpamjen e tij: "Unë nuk jam kopshtar. Jam një trajner. Kur ju ftoj të hani në shtëpinë time unë ju ofroj që të hani atë që kam, me pjatën time, mbulesën time ... Unë nuk ju them se si unë duhet të ha në shtëpinë tuaj, qoftë me një pllakë katrore apo jo. "Disa orë më vonë, Valverde u përgjigj, duke përdorur të njëjtën ngjashmëri: "Ne do të përshtatemi me menunë, enët me gjithçka". /albeu.com/