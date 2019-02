Valverde tregon arsyen përse e la Messin në stol

Shtuar më 07/02/2019, ora 09:34

Ernesto Valverde tregoi vendimin e tij për ta lënë Lionel Messin fillimisht në stol në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Mbretit kundër Real Madridit. Ai tha se ky vendim erdhi pasi që argjentinasi ishte plotësisht i shëruar nga lëndimi i tij."Vendimet që ti i merr, bëhen në bazë të asaj që ti mendon se është më e mira për ekipin dhe lojtarin. Ai ishte në vështirësi. Sot, ai ishte më mirë, por ne menduam se më e mira ishte që ai të aktivizohej në pjesën e dytë", ka thënë Valverde "Ai mund të jetë vendimtar në ndeshjet e tona sepse ne e dimë rrezikun që ai e krijon çdo herë që e merr topin. Nuk e di nëse do të jetë titullar në ndeshjen e radhës. Nëse do të jetë mirë, do të luajë. Shpresoj të jetë kështu".Ekipi që do të kalojë në finale të Kupës së Mbretit do të vendoset në ndeshjen kthyese, e cila do të zhvillohet në Santiago Bernabeu më 27 shkurt.