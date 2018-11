Van Dijk: Nuk i friksohemi PSG, jemi më të mirët në Europë

Shtuar më 27/11/2018, ora 14:40

Të mërkurën në orën 21:00 do të zhvillohet supersfida e ‘’champios’’ midis PSG dhe Liverpool . Në prag të përballjes midis skuadrave ka folur mesfushori Van Dijk . 27 vjecari nuk i friksohet aspak PSG duke deklaruar se ne jemi më të mirët në Europë.‘’Nuk kam frikë, ne respektojmë ata si një ekip por duam të fitojmë ndeshjen. Do jemi plotësisht të motivuar dhe do të sigurohemi se jemi gati që fillimi.‘’Ne nuk duhet të harrojmë se ne jemi një nga skuadrat më të mira në Europë, patëm një sezon shumë të sukseshëm sezonin e kaluar dhe do të përpiqemi që sezon të jetë i tillë’’. Përfundoi Van Dijk Ndërkohë supersfida midis PSG dhe Liverpool do të vendosë shumë se cila skuadër do të kalojë në fazën me eleminim direkt. PSG mban vëndin e 3 me 5 pikë ndërsa Liverpool kryeson grupin F me 6 pikë. /albeu.com/