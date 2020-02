Vazhdojnë përplasjet mes Solskjaer dhe Raiolas, mendojnë ndërprerjen e bashkëpunimit

Shtuar më 18/02/2020, ora 11:04

Trajneri i Manchester United, Solskjaer dhe agjenti i Poul Pogba , Mino Raiola janë në përplasje te vazhdueshme.Deklaratat e fundit të Raiolas në lidhje me situatën që po kalon Pogba kanë ngjallur jo pak pakënaqësi në kampin e Djajve të Kuq.Polemikat shkuan deri në atë masë sa trajneri i skuadrës angleze, Ole Gunnar Solskjaer , u shpreh se francezi është lojtar i United, jo i Raiolas , duke aluduar kështu që agjenti të mos ngatërrohet në çështje të brendshme në mes lojtarit dhe klubit Duke i parë problemet në horizont në lidhje me këtë çështje, ish-kampionët anglezë po mendojnë ta ndërprejnë bashkëpunimin me 52-vjeçarin dhe me çdo lojtarë që ka në pronësi ai.Në këto situata, ishte Gary Neville ai që foli për skenarin që mund të ndodh me francezin dhe agjentin e tij."Në fund do të largohet Paul Pogba . Raiola dëshiron që Pogba të largohet, atij nuk i intereson ta mbrojë francezin, atij i intereson të vazhdojë të paguhet", u shpreh Neville për Sky Sport, transmeton lajmi.net.Polemikat në distancë në mes të Raiolas dhe klubit nga Manchesteri u rritën edhe më shumë pas deklaratave të Solskjaer , i cili shigjetoi direkt italianin për këtë katrahurë. Pogba u përfol shumë për largim nga ‘Old Trafford’ edhe afatet e kaluara kalimtare, por marrëveshjet nuk arriheshin dhe lojtari ishte i detyruar të qëndrojë.