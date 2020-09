Vendosi të qëndrojë te Barcelona, por Messi as sot nuk shkon në stërvitje

Shtuar më 05/09/2020, ora 11:35

Lionel Messi të premten ka konfirmuar se do të mbetet te Barcelona edhe këtë sezon.Por, argjentinasi në mëngjesin e ditës së shtunë nuk është paraqitur në qendrën stërvitore, ku një numër i madh i medieve po prisnin me shpresën se do të ishin në gjendje të merrnin pamje nga kthimi i tij në aktivitetet sportive te Barcelona Messi ende nuk mund të stërvitet me pjesën tjetër të skuadrës, sepse së pari duhet të kryejë testet mjekësore për COVID-19, siç është parashikuar me protokollin e La Ligas.Pjesa tjetër e lojtarëve të Barcelonës janë rikthyer në stërvitje, pasi këtë test e kanë bërë javën e kaluar.Të dielën, skuadra ka ditë pushimi, ndërsa pritet që Messi të hënën të jetë nën urdhrat e trajnerit Ronald Koeman.