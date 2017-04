Verrati sulmon Monacon, por reagon dhe trajneri Jardim

Shtuar më 27/04/2017, ora 12:44

Marco Verrati sulmon Monacon, pasi skuadra franceze hodhi në fushë formacionin rezervë. Kjo nuk i ka pëlqyer aspak mesfushorit italian , i cili shprehur se kundërshtarët duhet të tregonin respekt për Kupën "Jam i lumtur që do të shkojmë në finalen, por Monaco nuk tregoi respekt për Kupën e Francës. Nëse do të isha një prej tyre do të ndihesha i mërzitur”, ka thënë mesfushori italian në fund të ndeshjes.Nga ana tjetër është mbrojtur dhe trajneri i Mo nadoc, Jardim: Kemi të gatshëm vetëm 12-13 futbollistë. Nuk është e mundur të jesh konkurrues në 4 fronte. PSG ka 25 lojtarë të nivelit të lartë dhe është në gjendje të luajë në të gjitha kompeticionet. Vendimi u morr në mirëkuptim me drejtuesit e stafit teknik dhe nuk kishim asnjë zgjidhje tjetër”, tha strategu i Monacos. /albeu.com/