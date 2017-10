Vetëm fitore për Gjermaninë, kalon lehtësisht në Botëror

Shtuar më 08/10/2017, ora 23:35

Përfaqësuesja e Gjermanisë ka fituar me rezultat 5-1 ndaj Azerbajxhanit, duke i mbyllur kështu fazën kualifikuese me gjitha ndeshjet me fitore Vendasit ishin dukshëm më të mirë duke treguar një superioritet në fushë gjatë gjithë takimit.I pari që shënoi në këtë takim ishte Leon Goretzka në minutën e nëntë, kurse vendasit barazuan me anë të Ramil Sheydaev në minutën e 34 dhe me rezultatin 1-1 përfundoi pjesa e parë.E dyta filloi me golin e Sandro Wagner (54’), pastaj dy gola të shpejtë u shënuan nga Antonio Rudiger (64’) dhe Leon Goretzka (66’).Të fundit në takim e shënoi Emre Can në minutën e 81-të.Gjermania kështu kualifikohet në Kampionatin Botëror që mbahet në Rusi në vitin e ardhshëm si e para e Grupit C shkruan Telegrafi.Në 10 ndeshje ka 10 fitore , pra 30 pikë. E dyta Irlanada Veriore me 19 pikë, pastaj Republika Çeke me 15 dhe Norvegjia me 13.Azerbajxhani me 10 pikë dhe e fundit pa asnjë pikë është San Mariono.