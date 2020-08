Vidal: Do të isha i lumtur nëse Pirlo më fton te Juve

Mesfushori i Barcelonës, Arturo Vidal , ka konfirmuar se do të ishte i lumtur të luante nën urdhrat e Andrea Pirlos te Juventus, ndërsa ka thënë se Antonio Conte i Interit është më i miri taktikisht.Në një bashkëbisedim me "YouTuberi", Daniel Habif, për hapin e radhës në karrierën e tij, ai është pyetur për mundësinë që të luajë nën drejtimin e ish-bashkëlojtarit të tij.“Është spektakolare që ai është bërë trajner i Juventusit. Nëse ka qenë i mrekullueshëm si lojtar, imagjinojeni si trajner . Ai ka vizion të qartë për këtë sport që pakkush e ka pasur në histori të futbollit, prandaj mendoj se pritet të ketë sukses”.“Pirlo është edhe një person i mrekullueshëm, prandaj thjesht mund të imagjinoj se do të jetë trajner i shkëlqyeshëm. Luajtëm katër vite bashkë dhe e fituam katër herë Scudetton, prandaj nëse ai më fton, do të isha i lumtur”, ka deklaruar kiliani.Tre nga titujt e përmendur, ata i kishin fituar nën urdhrat e trajnerit Antonio Conte , i cili aktualisht është trajneri Interit dhe po ashtu i kërkon shërbimet e Vidal Conte është si një makinë, taktikisht ai është më i miri. Sa i përket të ardhmes time, kam i qetë, do të shohim çfarë do të ndodhë. Jam shumë i dhënë pas Barcelonës, por do të shohim”, ka shtuar mesfushori.