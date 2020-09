Vidal largohet nga Barcelona si lojtar i lirë

Shtuar më 03/09/2020, ora 12:55

Është radha e Arturo Vidal për t’u larguar nga Barcelona Pas largimit të Ivan Rakitic, serinë e largimeve Barcelona do ta vazhdojë me mesfushorin kilian, Arturo Barca do të pranojë një marrëveshje që ai të anulojë kontratën e tij dhe të largohet falas.Ai ka edhe një vit në kontratën e tij, por Barca nuk do ta detyrojë atë të qëndrojë.Ata mund të marrin një pagesë simbolike si Rakitic me Sevillan, por largimi i tij nga Barcelona duket i sigurt. Vidal do të jetë i lirë të nënshkruajë me Interin, ku po e kërkon trajneri Antonio Conte.