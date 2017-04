Vidal në "shok", i vrasin kunatin në mes të ditës

Shtuar më 23/04/2017, ora 16:48

Arturo Vidal nuk po kalon një moment të mirë si brenda fushe, ashtu edhe jashtë saj. Së fundmi kunati i futbollistit të Bayernit të Mynihut është qëlluar me armë zjarri në kryeqytetin e Kilit, Santiago.Ngjarja ka ndodhur në mes të ditës, teksa Ignacio Neira Guerra, 31 vjeç ishte duke udhëtuar me automjetin e tij, tip “Mazda” kur është qëlluar Sipas mediave lokale, autorët kanë qënë duke lëvizur me një automjet tjetër dhe i janë afruar kunatit të Vidal duke e qëlluar disa herë me armë zjarri Dyshimet janë se ai ka qenë i përfshirë në një rrjet trafiku droge. Guerra ishte martuar me motrën e Vidal , 27-vjeçaren Ambar Vidal Pardo.