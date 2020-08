Vidal shumë pranë largimit nga Barcelona, drejt Serie A

Shtuar më 31/08/2020, ora 21:01

Mesfushori i Barcelonës, Arturo Vidal , nuk do të qëndrojë me klubin katalanas për sezonin e ardhshëm. Klubi nuk e ka në plane, ndërsa kiliani nuk dëshiron të vazhdojë më me ekipin spanjoll.Trajneri Ronald Koeman ia ka bërë të qartë se nuk e do, prandaj dhe Vidal po mundohet të lirohet. Ai dëshiron që të dalë si futbollist i lirë dhe të prishë kontratën që skadon në qershorin e 2021.Sky Sport shkruan se mesfushori po mundohet të gjejë dakordësinë me klubin dëshiron t’i bashkohet ekipit të Interit dhe po mundohet që të mbyllë shpejt diçka të tillë.Trajneri Antonio Conte e pret me krahëhapur, pasi e ka kërkuar dhe sezonin e kaluar.