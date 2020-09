Vinicius JR zbulon ëndrrat me Real Madridin

Shtuar më 06/09/2020, ora 14:04

Ka ëndrra të mëdha sulmuesi i Real Madrid, Vinicius Junior.Braziliani, protagonist me fanellën e Los Blancos, ka dëshirë të tojë çdo trofe të mundshëm në karrierë, edhe mbi të gjitha me Brazilin. Shpresoj të luaj përsëri me Seleçaon", ka thënë Vinicius për Yellow Green Football."Shumë nga idhujt e mi janë aty. Neymar, që është frymëzimi im, luan për Brazilin dhe do të ishte bukur ta vishja fanellën e kombëtares bashkë me të"."Kam punuar për t’u grumbulluar dhe shpresoj që të lumturoj njerëzit tanë. Dua të luaj në Botërorin e ardhshëm, që shpresoj ta tojmë"."Por ka shumë lojtarë të mirë që mund të grumbullohen, kështu që unë po përqendrohem te përmirësimi i paraqitjes time. Dua të kem më shumë eksperiencë në fushë dhe duhet të jem gati të jap maksimumin nëse grumbullohem me kombëtaren".