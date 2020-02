Viviano pret pas "derës", Interi pret të sigurohet për gjëndjen e kapitenit

Shtuar më 11/02/2020, ora 14:53

Inter është vënë në kërkim të një portieri pas problemit në gishtin e vogël të dorës së majtë të Samir Handanovic. Drejtuesit zikaltër kanë afruar për momentin Emiliano Viviano , një njohje e vjetër e klubit, I cili aktualisht është pa ekip.35-vjecari kreu vizitat mjekësore ditën e hënë, dhe aktualisht po stërvitet me zikaltërit, ndërkohë që federimi i tij varet nga gjendja e sllovenit. Portieri i dyte, Daniele Padelli nuk dha garancitë që klubi priste në derbin ndaj Milanit ndaj dhe po synohet afrimi i një alternative, në mënyrë që rikuperimi i Handanovic të kalojë në të gjitha etapat e nevojshme.Për momentin drejtuesit do të presin ekzaminimet e fundit për gjendjen e kapitenit, për të vendosur më pas nëse do ta federojnë apo jo Emiliano Vivianon, i cili ka qenë pjesë e Interit në sezonin 2011-2012, por pa luajtur asnjë takim në Serie A.