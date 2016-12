Vjen largimi i parë nga United këtë merkato

Shtuar më 24/12/2016, ora 16:38

Mesfushori francez Morgan Shnaiderlin do të jetë i sakrifikuari i parë te Manchester United , pasi futbollisti francez me të gjitha gjasat do të prezantohet në ditët e para të janarit te Uest Bromouiç.Trajneri i Djajve të Kuq, Jose Mourinho tha më parë se do ta lejonin të largohej lojtarin për çmimin e duhur dhe duket se ekipi që synon mbijetesën ka arritur pikërisht këtë limit. Portugezi tha se lojtari është treguar profesionist, hapi zemrën e tij duke kërkuar zyrtarisht largimin.Mediat britanike zbulojnë se për mesfushorin francez janë ofruar 13 milionë paund që ai të transferohet në merkaton e dimrit. Kalimi te Uest Bromuiç favorizohet shumë nga fakti që Shnajderlin ka luajtur vetëm 11 minuta këtë sezon me trajnerin Murinjo, që dukshëm nuk e preferon për formacionin e tij te Djajtë e Kuq.