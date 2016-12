Vogëlushja shqiptare takim special me David Beckam

Shtuar më 28/12/2016, ora 17:39

Erza Muqolli quhet vogëlushja shqiptare që me zërin e saj ka mahnitur Francën. Në talent show “Franca gots’ talent ”, vajza me origjinë nga Kosova është renditur në vendin e tretë.Por këtë ditë ajo ka pasur fatin që të takoj një tjetër emër të njohur në arën botërore Vajza nga Kosova që jeton në Francë së fundmi është takuar me futbollistin anglez, David Beckham.Në rrjetet sociale po qarkullon një foto ku shihet vogëlushja kosovare në krahët e futbollistit me famë botërore