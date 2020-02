"Vrastari" Haaland vendos rekord në Champions

Shtuar më 19/02/2020, ora 08:35

Borussia e Dortmund fitoi me rezultatin 2-1 ndeshjen e parë përballë PSG e vlefshme për 1/8 e Champions.Heroi i mbrëmjes në ‘Signal Iduna Park’ ishte talenti Erling Haaland , me dy gola të shënuara kundër kampionëve të Francës.Norvegjezi me paraqitjet, golat, grintën e treguar në fushë, ka fituar epitetin e sensacionit të këtij sezoni në futboll.Këtë më së miri e dëshmojnë statistikat dhe rekordet që ka vendosur 19 vjeçari. Haaland në 28 ndeshje këtë sezon ka shënuar 39 gola, dhe 11 prej tyre i ka shënuar në shtatë paraqitje te Dortmund, ku është transferuar në afatin kalimtar të janarit.Ajo që është më e rëndësishmja, me dy golat e shënuara kundër PSG, Haaland bëhet lojtari më i shpejtë që arrin numrin e 10 golave në Ligën e Kampionëve për nga numri i paraqitjeve.Ai gjithashtu, është golashënuesi më i mirë i kësaj gare këtë sezon.