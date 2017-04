Vritet pas një atentati me armë futbollisti i njohur i Panamasë

Shtuar më 16/04/2017, ora 12:20

Futbollisti veteran i Panamasë, Amilcar Henriquez ka humbur jetën pas një atentati me armë zjarri në Nuevo Colon, në vendlindjen e tij, duke rikthyer ngjarjet tragjike në sportin më popullor në planet.Mesfushori i njohur në Amerikën Qendrore dhe atë të Jugut u qëllua me armë dhe u dërgua me urgjencë në spital, por nuk munfi që të mbijetonte.Ai ka zhvilluar 75 ndeshjen me përfaqësuesen e tij. Henriquez , që debutoi në arenën ndërkombëtare në vitin 2005, pati një rol aktiv edhe në fushatën e kualifikueseve për Botërorin 2018 në Rusi.