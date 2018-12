Wanda Nara: Icardi duhet të largohet nga Interi që të fitojë Topin e Artë

Shtuar më 04/12/2018, ora 14:24

Wanda Nara bashkëshortja e Mauro Icardit dhe njëkohësisht menaxherja e futbollistit ka befasuar teksa ka bërë me dijë se Icardi duhet të largohet nga Interi për të fituar Topin e Artë, shkruan Albeu.com/Modelja gjithashtu ka shtuar se për të fituar Topin e Artë, Icardi duhet të shkojë në Spanjë.“Ai ndjehet shumë në ngjyrat fanellës së Interit. Nëse vjen dita kur ëndërron një çmim, ndoshta do të jetë koha për të ndryshuar skuadrën. Kjo do të jetë për Topin e Artë pasi asnjë lojtar i Interit nuk e fiton” tha fillimisht ajo.“Ai nuk po mendon për ‘ Topin e Artë’. Por, nuk ka njeri që nuk e thotë se për ta fituar Topin e Artë duhet të shkojë në Spanjë”, përfundoi Nara . /albeu.com/