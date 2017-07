Wenger dhe Sanches vendosin pas bisedës me mesazhe

Arsene Wenger është optims q Alexis Sanchez do të qëndrojë pas shkëmbimit të mesazheve me yllin e Arsenalit, shkruan John Cross në Sydney. Wenger zbuloi se Sanchez sht bindur pr ta mos braktisur Arsenalin këtë verë përkundër kontratës drejt skadencs. Manchester City është i dëshpëruar për të nënshkruar me Sanchezin pasi kiliani i kan mbetur vetëm 12 muaj në marrëveshjen e tij të tanishme.Por Wenger , është i bindur se ai do të mbetet lojtar i Arsenalit pas mesazheve të tyre sekrete nga fundi i sezonit. Wenger ka shkëmbyer disa mesazhe me Sanchezin kt verë dhe mesa duket ia ka dal qllimit q ta bind pr t qenduar n Emirates, prcjell Albeu.com/Kur u pyet nëse ai tani është i bindur se ai do të qëndrojë, Wenger u përgjigj: "Sigurisht. Kam folur me mesazhe dhe mora përgjigje pozitive. Mendimet e mia janë gjithmonë pozitive. " Wenger i ka thënë Sanchez dhe lojtarëve të tjerë të përfshirë në Kupën e Konfederatave dhe Euro U21 të rikthehen nga pushimet më 30 korrik. /albeu.com/