Wenger drejt Milanit, me të dhe dy ish-lojtarë të tij

Shtuar më 01/10/2019, ora 17:09

E ardhmja e Marco Giampolos në stolin Milanit është duke u lëkundur.Tekniku italian mund të përfundoj gjithçka me kuqezinjtë pas sfidës të së shtunës në mbrëmje kundër Genoas Në rast të humbjes, Rudi Garcia do të jetë favorit, por nuk përjashtohet edhe emri i Andry Shevchenkos.Megjithatë, nga Anglia ka raporte se stolin Milanit mund ta zë ish-trajneri i Arsenalit, Arsene Wenger Në rast se do të kishte marrëveshje, francezi menjëherë do të kërkoj që së bashku me të, të transferohen edhe dy ish-futbollistët e tij, Cesc Fabregas dhe Mesut Ozil.I gjithë ky ndryshim do të varet vetëm nga paraqitja e skuadrës kundër Genoas në fundjavë.