Wenger e konfirmon: Sanchez dhe Mustafi të dielën fillojnë stërvitjet

Shtuar më 28/07/2017, ora 18:20

Pas shumë spekulimeve rreth largimit të kilianit prej Gunners, trajneri francez Arsene Wenger ka konfirmuar se sulmuesin Alexis Sanchez do ta ketë në dispozicion që nga e diela. Alexis do ta zhvillojnë stërvitjen e tyre të parë me ekipin të dielën ”, konfirmoi Wenger Ky i fundit gjithashtu ka pohuar se edhe mbrojtësi shqiptar, Shkodran Mustafi do të nis stërvitjet në po të njëjtën ditë si Sanchez Theksojmë se Sanchez është spekuluar se do të largohet prej londinezëve ndërsa si destinacion ka pasur Mancehster Cityn dhe PSG-në. /albeu.com/