Wenger gjen zevendësuesin e Sanchezit, madje edhe më i mirë

Shtuar më 08/10/2017, ora 09:33

Arsenali dhe trajneri Arsene Wenger po vështrojnë sulmuesin e Manchester Unitedit, Anthony Martial si zëvendësim ideal për Alexis Sanchezin.Sulmuesi kilian, Sanchez, ka vetëm edhe më pak se një vit në kontratën e tij me Topçinjtë dhe nuk ka dhënë asnjë shpresë për ta rinovuar atë. Kështu, trajneri francez, Wenger po planifikon një transferim të madh për verën e ardhshme në vend të kilianit.Sipas The Mirror, francezi e sheh talentin e Djajve të Kuq, Martialin, si zëvendësuesin ideal të Sanchezit pas largimit. Wenger është pajtuar me largimin e Sanchezit , tani po mendon zëvendësuesin e tij. Kiliani Sanchez kilian është në vitin e fundit të kontratës së tij të Arsenalit dhe është e sigurt se do të largohet nga Emirates në fund të sezonit, nëse jo në muajin janar.Pra, Wenger është tashmë në kërkim të një zëvendësuesi i cili mund të operojë në vijën e parë të sulmit dhe në krah, kështu që Martial do përshtatej në mënyrë të përkryer.Sulmuesi i Manchester United, 21 vjeç, është kufizuar kryesisht në paraqitje nga stoli këtë sezon nën drejtimin e Jose Mourinhos dhe rrallë merr një shans për të luajtur si titullar.Megjithatë, një transferim i tillë nuk do të jetë i lehtë pasi Djajtë e Kuq vështirë se lëshojnë futbollist, dhe sidomos tek një rival i vjetër si Arsenali./albeu.com/