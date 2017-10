Wenger i mërzitur me Joachim Low pas dëmtimit të Mustafit

Shtuar më 12/10/2017, ora 22:30

Lëndimi i Shkodran Mustafit gjatë kohës që ai u grumbullua me kombëtaren gjermane ka bërë që Arsene Wenger të pyesë pse mbrojtësi luajti në formacionin e parë.Trajneri i Gunners ka goditur vendimin e menaxherit të Gjermanisë Joachim Low për të luajtur mbrojtësin në një lojë kualifikuese të pavlefshme të Kupës së Botës - pasi Gjermania tashmë e kishte siguruar vendin e tyre në turneun e verës së ardhshme në Rusi dhe nuk kishte nevojë të kishte rrezikuar mbrojtësin, shkruan Albeu.com.Ndërsa Mustafi tani pritet të mungojë gjashtë javë pas lëndimit,dhe Wenger ka shprehur pakënaqësinë e tij në përfshirjen e Mustafit dhe tani përballet me një krizë problemesh ku të gjithë mbrojtësit janë dëmtuar, edhe ku Laurent Koscielny është gjithashtu i dyshimtë.25-vjeçari, duke luajtur në fitoren 5-1 të Gjermanisë gjatë Azerbajxhanit në Kaiserslautern këtë javë, pësoi një dëmtim në muskul të kofshës."Është gjithmonë e vështirë të parashikohet situata, sepse lojtari që më së paku pritet të humbas gjatë pushimit ishte Mustafi ," tha Wenger në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes."Para së gjithash, nuk isha i sigurtë se do të luante. Së dyti, Gjermania tashmë ishte kualifikuar kështu që unë nuk e prisja që ai të ishte i dëmtuar pasi ndeshja do të ishin më pak intensive. Ai nuk luajti në ndeshjen e parë dhe e humbëm atë në ndeshjen e dytë kundër Azerbajxhanit në shtëpi. Ne duhet ta përballojmë atë tani. "Shkodran Mustafi ka një saktësi mesatare prej 88% në Premier League këtë sezon. /albeu.com/