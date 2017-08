Wenger i qetë dhe për Sanchesin, por për sa gjatë?

Shtuar më 03/08/2017, ora 14:45

Arsene Wenger ka folur për shtypin duke dhënë një përditësim mbi të ardhmen e Alexis Sanchez në klub.Ai tha: "Vendimi im është i qartë, ai do të qëndrojë dhe ai do ta respektojë kontratën". Teksa u pyet për një rinovim të munshëm francezi tha se po mendon për të shijuar të tashmen fillimish , përcjell Albeu.com. Sanchez është i lidhur ngusht me një kalim tek Manchester City i Guardiolës me dëshirën për tu ribashkuar me spanjollin. /albeu.com/